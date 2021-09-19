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القيادة تهنئ رئيسة نيبال بذكرى يوم الدستور لبلادها

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- بواسطة أيمن الوشواش - هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رئيسة جمهورية نيبال الديمقراطية الفيدرالية بيديا ديفي بهانداري، بمناسبة ذكرى يوم الدستور لبلادها.

وأعرب الملك سلمان، في برقية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لها، ولحكومة وشعب جمهورية نيبال الديمقراطية الفيدرالية الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير ، برقية تهنئة، لرئيسة جمهورية نيبال الديمقراطية الفيدرالية بيديا ديفي بهانداري.

وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لها، راجيا لحكومة وشعب جمهورية نيبال الديمقراطية الفيدرالية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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