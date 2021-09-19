شكرا لقرائتكم خبر القيادة تهنئ رئيسة نيبال بذكرى يوم الدستور لبلادها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رئيسة جمهورية نيبال الديمقراطية الفيدرالية بيديا ديفي بهانداري، بمناسبة ذكرى يوم الدستور لبلادها.

وأعرب الملك سلمان، في برقية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لها، ولحكومة وشعب جمهورية نيبال الديمقراطية الفيدرالية الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، برقية تهنئة، لرئيسة جمهورية نيبال الديمقراطية الفيدرالية بيديا ديفي بهانداري.

وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لها، راجيا لحكومة وشعب جمهورية نيبال الديمقراطية الفيدرالية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.