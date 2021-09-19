شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. مذيعة ترصد كلاب ضالة بالرياض ومختص يعلق "أعذار الأمانة غير مقبولة" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

رصدت مذيعة "برنامج سيدتي"، أودي الزبن، كلاب ضالة خلال سيرها في أحد شوارع العاصمة الرياض، داعية الجميع من الحذر منها.

وتسائلت المذيعة، خلال برنامجها المذاع على قناة "روتانا خليجية"، عن الجهة التي يمكن من خلالها الإبلاغ عن وجود مثل هذه الحيوانات في الشوارع.

من جهته، أفاد نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الرفق بالحيوان، سعيد الجزار، أن أمانة منطقة الرياض هي الجهة التي يمكن إرسال البلاغات إليها بشأن الحيوانات الضالة.

ولفت إلى أن أمانة منطقة الرياض تؤكد أنها لا تمتلك بنادق مخدرة، إلا أن ذلك يعد أعذار غير مقبولة، لأنه بالإمكان حل هذه المشكلة من خلال استيراد البنادق من الخارج.

وأكد أن مكافحة انتشار هذه الحيوانات يجب أن يتم بشكل إنساني، وليس بقتلها ، وذلك بوضعه في الأماكن المخصصة لها، مضيفا أن تحقيق ذلك لن يتم من خلال الجهة واحدة فقط، وإنما يجب أن تتعاون الجهة الحكومية في مكافحة انتشار هذه الحيوانات.