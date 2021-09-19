شكرا لمتابعة خبر عن "التعليم" تختتم اختبارات تعزيز المهارات للطلاب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

اختتمت وزارة التعليم تنفيذ اختبارات تعزيز المهارات التي تم تطبيقها هذا العام -وللمرة الأولى من خلال منصة الاختبارات المركزية- وذلك على مدى أسبوعين حضورياً وعن بُعد.

جاء ذلك لقياس المعارف والمهارات التي تحصّل عليها طلاب وطالبات المرحلتين الابتدائية والمتوسطة والسنة الأولى المشتركة للمرحلة الثانوية خلال العام الدراسي الماضي بما يسهم في تجويد العملية التعليمية.

وسجلت منصة الاختبارات المركزية دخول ما يزيد على 3.5 ملايين طالب وطالبة لأداء الاختبارات في المواد الأساسية لمقررات الفصلين الدراسيين الأول والثاني للعام الدراسي 1442هـ وهي "اللغة العربية والرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية".

وأدى الاختبار أكثر من 1.5 مليون طالب وطالبة في المرحلة المتوسطة والصف الأول ثانوي الاختبار هذا الأسبوع، فيما شهدت المنصة الأسبوع الماضي دخول ما يزيد على 2.1 مليون طالب وطالبة للمرحلة الابتدائية بدءاً من الصف الثاني الابتدائي.