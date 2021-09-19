"تالا الجحلان"رئيساً لقطاع الشؤون القانونية بـ"هيئة تطوير الدرعية"

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

صدر قرار بتعيين الأستاذة "تالا بنت محمد الجحلان "رئيساً لقطاع الشؤون القانونية بهيئة تطوير بوابة الدرعية.

يذكر "تالا الجحلان" حاصلة على درجة البكالوريوس والماجستير من كلية القانون التجاري من جامعة الأمير سلطان، وتولت منصب المدير التنفيذي للشؤون القانونية والامتثال التابع للأمانة السعودية لمجموعة العشرين، كما تم منحها وسام الملك عبد العزيز.

كما عملت لمدة تتجاوز 9 سنوات كمحامي شريك لشركة محاماة دولية، ومثّلت خلالها عدداً من الأفراد والمؤسسات والشركات في صفقات عديدة ومنها إعادة هيكلة الشركات وعمليات الاندماج والاستحواذ واتفاقيات الشركاء ومشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر.