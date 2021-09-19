شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الإعلامية أودي الزبن تنشر مقطع فيديو مثير التقطته بشوارع الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

شاركت المذيعة "أودي الزبن" مشاهدي برنامج "سيدتي" على قناة "روتانا خليجية"، مقطع فيديو مثير التقطته أثناء سيرها بأحد شوارع الرياض.

ويظهر بـ "الفيديو" وجود عدد من الكلاب الضالة التي تشكل خطرًا على حياة الأطفال والأسر بالإضافة لنشرها الجراثيم.

وقالت "أودي" عقب إذاعة الفيديو: "هذا المنظر شفته أمس بأحد شوارع الرياض.. وجود هذه الكلاب الضالة خطر علينا وخطر على عيالكم ويكفي الحالات اللي شفناها والأسر اللي فقدوا عيالهم بسببها".