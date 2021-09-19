النيابة العامة تحدد 3 عقوبات لجريمة التحرش المقترنة بظروف مشددة

الرياض - محمد عبدالله - أوضحت النيابة العامة السعودية، أن هناك 3 عقوبات لجريمة التحرش المقترنة بظروف مشددة.

وشاركت النيابة العامة، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع تويتر، صورة معلوماتية إنفوجراف، بينّت من خلالها الظروف المشددة التي توجب العقوبات المحددة لجريمة التحرش.

عقوبات جرائم التحرش

وبينّتت النيابة العامة، العقوبات المحددة لجريمة التحرش المقترنة بظروف مشددة وتتمثل هذه العقواب في التالي:

- السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات.

- غرامة مالية تصل إلى 300 ألف ريال.

- نشر ملخص الحكم على نفقة المدان وذلك حال اكتشاب الحكم الصفة النهائية.

وكشفت النيابة العامة، عن أن هذه العقوبات الموجبة لجريمة التحرش المقترنة بظروف مشددة، مشيرة إلى أنه طبقًا لنظام مكافحة جريمة التحرش فإن اقترانها بأي من الأفعال أو السلوكيات التالية يجعلها مقترنة بظروف مشددة للعقوبة، وتتمثل هذه السلوكيات في التالي:

- إن كان المجني عليه طفلًا.

- إن كان الجاني له سلطة مباشرة أو غير مباشرة على المجني عليه.

- إن كان الجاني والمجني عليه من جنس واحد.

- إن وقعت الجريمة في أي من حالات الأزمات أو الكوارث أو الحوادث.

- إن كان المجني عليه من ذوي الاحتياجات الخاصة.

- إن وقعت الجريمة في مكان عمل أو دراسة أو دور إيواء أو رعاية.

- إن كان المجني عليه نائمًا أو فاقدًا للوعي أو في حكم ذلك.

عقوبة التحرش تنطبق على 5 مخالفين

وفي هذا الإطار، أوضحت هيئة حقوق الإنسان، اليوم الخميس، أن عقوبة جريمة التحرش تطبق على خمسة مخالفين شاركوا فيها.

وفي وقت سابق، أوضحت هيئة حقوق الإنسان، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق بموقع تويتر، أن عقوبة جريمة التحرش تطبق على كل من:

- المحرض على الجريمة.

- المتفق مع مرتكبها.

- المساعد على ارتكابها بأي صورة كانت.

- المتقدم ببلاغ كيدي عنها.

- المدعي كيدًا بتعرضه للجريمة.

وأشارت هيئة حقوق الإنسان، إلى أنه يعاقب كل من شرع في جريمة تحرش بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقرر لها.

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