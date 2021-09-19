بتقنية تبريد المريض.. استشاري يكشف تفاصيل عملية نادرة أجراها لخمسيني في جدة

الرياض - محمد عبدالله - كشف استشاري جراحة القلب والقفص الصدري د. فواز ألطف عن تفاصيل عملية جراحية نادرة لمريض خمسيني في مركز القلب التخصصي بجدة، استغرقت قرابة الـ 12 ساعة.

وقال في مقطع فيديو نشرته «الإخبارية»، إنه تم استلام الحالة بعد رفض إجراء العملية في مراكز القلب في المنطقة، وتم قبول الحالة عندنا وتم تحويلها للعناية المركزية وبعد عمل اللازم والفحوصات اللازمة تم عمل جراحة عاجلة للمريض.

وأضاف أن العملية من الجراحات النادرة والكبيرة ونوعية وتُجرى في مراكز متخصصة على مستوى العالم، بتقنية تبريد المريض.

وعن تقنية تبريد المريض قال إنه تم سحب جميع الدم من جسم المريض وتبريد جسده لـ 23 درجة مئوية للحفاظ على أنسجة الجسم، وتم عمل تروية للحفاظ على أنسجة الدماغ عن طريق جهاز التروية، وتم عمل تغيير للشريان الأورطي الصاعد وعمل دعامة للشريان.

وتابع د. فواز ألطف «لله الحمد تمت العملية بنجاح واستغرقت 12 ساعة وتم نقل المريض للعناية لمدة 5 أيام تماثل بعدها للشفاء ونقل بعدها للجناح وخرج من المستشفى».

اقرأ أيضًا:

بشرى سارة.. المريض بكورونا لا ينقل العدوى بعد 10 أيام من الإصابة