«التدريب التقني» تعلن توافر 15 ألف مقعد تدريبي مجاني بشهادات معتمدة

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني بمنطقة مكة المكرمة عن طرح أكثر من 15,000 مقعد تدريبي (مجاني) معتمد، بالتعاون مع منشآت التدريب الأهلي بالمنطقة عبر مبادرة (العطاء التدريبي) للعام 1443هـ.، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

وقالت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة، في تغريدة عبر «تويتر»: «بمناسبة اليوم الوطني السعودي 91، يسر الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة أن تعلن عن أكثر من 15,000 مقعد تدريبي مجاني معتمد تقدمها منشآت التدريب الأهلي بالمنطقة عبر مبادرة العطاء التدريبي للعام 1443هـ».

المزايا التدريبية:

- دورات تدريبية مجانية (معتمدة).

- تستهدف كافة فئات المجتمع من (الجنسين).

مواعيد التسجيل:

- يبدأ التسجيل غدًا الإثنين 13 صفر 1443هـ (20 سبتمبر 2021م).

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