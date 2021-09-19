بالفيديو.. معلم في سكاكا يؤسس فصلًا دراسيًا لمحو أمية راع في مزرعته

الرياض - محمد عبدالله - بعيدًا عن مقاعد الدراسة، أعادت مبادرة لمعلم في مدينة سكاكا، مشاهد الكتاتيب إلى الواجهة مرة أخرى.

وقالت قناة «الإخبارية»، في تقرير لها، إن المعلم يقدم فصلًا دراسيًا داخل مزرعته، يعلم من خلاله الراعي القراءة والكتابة.

من جانبه، قال المعلم، إن الراعي وفد إلى مزرعته قبل شهرين، إلا أنه فوجئ بأنه لا يقرأ ولا يكتب، مشيرًا إلى أنه قرر أن يعلمه.

وأشار إلى أنه بدأ في التعليم بكتاب لغتي، وبالأحرف العربية، مؤكدًا أنه حاول دفع الراعي إلى رسم بعض الصور التي في الكتاب، حتى يعتاد على المرونة في الكتابة.

وفيما قال إنه وجد ترحيبًا كبيرًا تجاه مبادرته، قال صديق المعلم خليف الفالح، إن الردود تفاعل معها الجميع بشكل إيجابي.

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