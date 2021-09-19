متحدث «الملكية الفكرية» يكشف ماهية الترخيص الإجباري وشروط الموافقة على الطلب

الرياض - محمد عبدالله - قال المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للملكية الفكرية ياسر بن أحمد الحكمي، إن الترخيص الإجباري عبارة عن وثيقة تسمح للغير باستغلال براءة الاختراع دون إذن مالكها وفق الأحكام الخاصة بذلك.

وأوضح متحدث «الملكية الفكرية»، في تصريحات له خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، أن الهيئة السعودية للملكية الفكرية نشرت هذه القواعد التنفيذية للترخيص الإجباري لبراءات الاختراع براءات الاختراع منذ بداية جائحة كورونا.

وأشار إلى أن الموافقة على طلب الترخيص الإجباري تأتي لحالة طارئة عامة أو حاجة ملحة، مؤكدًا أن المملكة حرصت على ألا تكون أنظمة الملكية الفكرية عائقًا أمام الوصول للقاحات.

وأكد أن المملكة دعت في اجتماع مجلس اتفاقية الجوانب التجارية، المعنية بحقوق الملكية الفكرية بمنظمة التجارة العالمية، إلى جعل اللقاحات متاحة للجميع وبأسعار معقولة.

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متحدث «الملكية الفكرية»: حرصنا على ألا تكون الأنظمة عائقًا أمام الوصول للقاحات