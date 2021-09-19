مؤسسة تكافل تحدِّد آلية الاستعلام عن موعد نزول دعم الطلاب والطالبات

الرياض - محمد عبدالله - حددت مؤسسة تكافل الخيرية، طريقة وآلية وإجراءات القيام بالاستعلام عن موعد نزول الإعانة المالية للطلاب والطالبات للعام الدراسي.

ويأتي ذلك، في أعقاب إعلان مؤسسة تكافل، صرف إعانات الدفعة الأولى للفصل الدراسي الأول من الإعانات المالية للعام الدراسي الحالي 1443 هـ، والتي بدورها ستقوم بتقديم الدعم للطلاب والطالبات المستحقين.

الاستعلام عن نزول تكافل

ويمكن للطلاب والطالبات بالمملكة العربية السعودية، الاستعلام عن موعد نزول تكافل المدارس من خلال الاتصال على الرّقم الموحد لاستقبال الاستفسارات والمقترحات، (920033951).

وبينّت مؤسسة تكافل أنه يمكن الاستعلام بالاتصال على الرقم من يوم الأحد وحتى يوم الخميس من كل أسبوع، وذلك في مواعيد العمل المقررة بدءًا من الساعة السابعة صباحًا، ولغاية الساعة التاسعة مساءً.

وكشف موقع مؤسسة تكافل الإلكتروني، أنه متاح الاستعلام عن موعد نزول المنحة، من خلال الضغط على الرابط التالي (من هنا)

تكافل تودع دفعة الإعانة الأولى

وفي وقت سابق كشفت مؤسسة تكافل الخيرية، إيداع الدفعة الأولى من إعانات العام الدراسي الحالي، حيث تم إيداع مبالغ الإعانة في حسابات المدارس والتي بدورها ستقوم بتقديم الدعم للطلاب والطالبات المستحقين.

وقد شملت إعانات الدفعة الأولى ما يقارب 270 ألف طالب وطالبة يدرسون في أكثر من 17 ألف مدرسة حكومية بمبلغ إجمالي يتجاوز 134 مليون ريال، وفقًا لما أوضحت مؤسسة تكافل.

الدعم يشمل الطلاب المسجلين مسبقًا

وتشمل الإعانات المالية التي تقدمها مؤسسة تكافل الخيرية، الطلاب والطالبات الذين سبق تسجيلهم نهاية العام الدراسي الماضي وتنطبق عليهم شروط الاستحقاق المعتمدة في المؤسسة والذين تم تحديدهم من خلال معالجة بيانات الطلاب.

وتشمل إعانات مؤسسة تكافل، أولياء أمور الطلاب المسبق تسجيلهم حسب بياناتهم الرسمية المسجلة في وزارة التعليم ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة الداخلية ووزارة التجارة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وتقدم تكافل عددا من برامج الدعم الأخرى (المادي والمعنوي والتعليمي) للطلاب والطالبات المستفيدين من خدماتها، كما يمكن لطلبة تكافل الذين لم يشملهم الدعم المالي الاستفادة من باقي البرامج وللاطلاع على هذه المشاريع والتسجيل فيها عن طريق موقع المؤسسة وذلك من خلال الضغط على الرابط التالي (من هنا).

التقديم على دعم تكافل

وأوضحت مؤسسة تكافل الخيرية، عبر موقعها الإلكتروني، أنه يمكن للمستفيدين المستهدفين التقديم للحصول على إعانة تكافل من خلال التقديم عن طريق المدرسة حيث توجد لجنة خاصة لتكافل في كل مدرسة تقوم بحصر الطلاب المحتاجين ورفع أسمائهم لمؤسسة تكافل عن طريق النظام الإلكتروني.

وأشارت المؤسسة، إلى أنه يمكن إعادة المبالغ التي لم تسلم للطلاب من خلال القيام بإيداع المبلغ في حساب تكافل المخصص لإدارة التعليم التي تتبع لها المدرسة.

كما أوضحت تكافل، أنه يمكن الحصول على رقم الحساب وذلك من خلال الضغط على الرابط التالي (من هنا).

وشددت مؤسسة تكافل على أنه يجب على المدرسة التأكد من وجود اسم المودع واسم المدرسة وتاريخ الإيداع في نموذج الإيداع.

تسجيل الطلاب في تكافل ١٤٤٣

ويوجد العديد من الشروط التي تم وضعها من أجل التسجيل للطلاب والطالبات في دعم مؤسسة تكافل وتتمثل هذه الاشتراطات في التالي:

- لابد من أن يكون الطالب من ضمن الطلاب المنتظمين في حضور المدرسة.

- يجب أن يكون من ضمن الطلاب المتفوقين في المدرسة وليس من المشاغبين.

- أن تكون الحالة المادية لأسرة الطالب متوسطة أو محدودة الدخل.

- يجب أن يكون ولي أمر الطالب مسجلًا في الضمان الاجتماعي.

- يشترط ألا يزيد مستوى الدخل لولي الأمر عن ستة آلاف ريال سعودي.

وأوضحت مؤسسة تكافل أنه يمكن التسجيل في تكافل 1443 هـ من خلال إتباع الخطوات التالية:

- الذهاب إلى موقع مؤسسة تكافل الإلكترونية على شبكة الأنترنت (من هنا)

- اختر من الصفحة بوابة الطلاب.

- قم بتسجيل الدخول عبر بيانات النفاذ الوطني.

- تكتب كل البيانات المطلوبة في المكان المخصص لها.

- قم باختيار من القائمة الجانبية تكافل للطلاب.

- اضغط على زر التقديم.

- اكتب البيانات الشخصية المطلوبة منك.

- انقر على زر الموافقة على الشروط والاحكام.

- اضغط على زر التسجيل.

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