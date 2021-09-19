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بالفيديو.. تعليم النساء القيادة من داخل إحدى مدارس جنوب حائل

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الرياض - محمد عبدالله - نشرت الإدارة العامة للمرور، مقطع فيديو، أظهر لقطات من داخل مدرسة تعليم القيادة للنساء في جنوب منطقة حائل.

وأكد المرور السعودي، أن العمل متواصل لتطوير مدارس تعليم القيادة في كافة مناطق المملكة العربية .

ووثق المقطع العمل المتواصل لتعليم النساء مهارات قيادة السيارات وقواعد المرور وتوفيق كل الخدمات للنساء القادمات لتعلُّم فنون ومهارات قيادة المركبات.

كما أظهر المقطع إقبال النساء والفتيات على مركز تعليم القيادة جنوب منطقة حائل لاكتساب مهارات قيادة السيارات.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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