رئيس مركز تكوين الأسرة: هذه الأسباب الأبرز للطلاق في السعودية

الرياض - محمد عبدالله - أكد رئيس مركز تكوين الأسرة للتوفيق بين راغبي الزواج فيصل الردادي أهمية فترة الخمس سنوات الأولى، وضرورة أن يتجاوزها الشاب والفتاة بنجاح لضمان استمرار الحياة الزوجية والأسرية، مشيرًا إلى أن بعد مرور هذه الفترة تصبح حالات الطلاق قليلة جدًا.

وأضاف «الردادي» في تصريحات لبرنامج اليوم على قناة الإخبارية، أن أسباب انتشار حالات الطلاق كثيرة جدًا من أهمها السوشيال ميديا، وما جلبته لنا من مقارنات بالمشاهير ما يسبب انهياراً للعلاقات الأسرية، بجانب ما انتشر مؤخراً من قصص للمطلقات وغير المتزوجات، وإشاعتهن بأنهن يملكن فسحة من الحياة وحرية التحرك والتصرف بعيداً عن التقيد بالحقوق الزوجية والأسرية؛ ما يجعل الكثير من السيدات تتأثر بمثل هذه القصص وتسعى للانفصال لتجربة تلك الحياة.

كما أشار إلى أن أن غياب الخيارات في الزواج سواء للشباب أو الفتيات سبب مهم في حالات الطلاق، داعيًا لضرورة وجود جمعيات للتوفيق بين الراغبين في الزواج.

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