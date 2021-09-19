22 لوحة فنية عن السعودية تقديرًا لدورها في خدمة لبنان

الرياض - محمد عبدالله - أنهت ورشة عمل نقابة الفنون الجميلة للثقافة والفنون اللبنانية إعداد 22 لوحة فنية عن المملكة تحت عنوان «ألوان السعودية بريشة لبنانية».

وفي مؤتمر صحفي عُقد بمقر النقابة، بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ91، وقال رئيس الورشة الرسام اللبناني شوقي دلال: «يشرفني اليوم إعلان الانتهاء من 22 لوحة مائية عن المملكة العربية السعودية، تزامنًا مع ذكرى اليوم الوطني السعودي، وهو إنجاز عملت عليه لمدة ثلاث سنوات».

وأضاف دلال، بحسب تقرير لموقع MTV اللبناني: «أطلقت على المشروع «ألوان السعودية بريشة لبنانية»، إذ تجسد اللوحات المكتملة جميع معالم المملكة الدينية، والسياحية، والاقتصادية، والثقافية، والاجتماعية، والتاريخية».

وبمناسبة اليوم الوطني السعودي، أعرب شوقي دلال عن «أحر التهاني لخادم الحرمين الشريفين، جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، والقيادة السعودية وشعبها الشقيق».

وأكد الرسام اللبناني أن «هذه اللوحات هي تكريم وتقدير للمملكة العربية السعودية لما تقدمه من خدمة للبنان واللبنانيين»، معربًا عن أمله في إقامة معرض للوحاته في المملكة.