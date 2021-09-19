متحدث «الصحة»: فئة واحدة محمية من مضاعفات كورونا

الرياض - محمد عبدالله - قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، إن الجرعة الواحدة والمناعة بعد الإصابة بكورونا لا تكفي للحماية من المتحورات، مشيرًا إلى أن من تلقى جرعتي اللقاح فهو بمأمن من مضاعفات الفيروس.

ووجه متحدث الصحة رسالة إلى المواطنين في اليوم الوطني، قائلا، في كلمة له خلال المؤتمر الصحفي الذي تعقده الوزارة اليوم: مسؤوليتك أمام وطنك في اليوم الوطني، تتطلب المسارعة باستكمال التحصين بجرعتين والالتزام بالإجراءات الاحترازية.

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