اخبار السعوديه

الهند تكشف تفاصيل أول زيارة وزارية سعودية منذ بدء الوباء

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قالت وزارة الشؤون الخارجية الهندية، اليوم الأحد، إن الوزير سوبرراهمانيام جيشانكار التقى نظيره السعودي فيصل بن فرحان آل سعود في نيودلهي لمناقشة الوضع في أفغانستان ومواضيع إقليمية ودولية أخرى ذات اهتمام مشترك.

نيودلهي- سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة: "التقى وزير الشؤون الخارجية الدكتور سوبرراهمانيام جيشانكار، وزير خارجية المملكة العربية الزائر صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود اليوم في حيدر أباد في نيودلهي".

وتعد هذه هي الزيارة الوزارية الأولى من جانب المملكة العربية السعودية إلى الهند منذ اندلاع الوباء، بحسب وزارة الشؤون الخارجية الهندية.

وتطرق الدبلوماسيان إلى الأمور المتعلقة بالعلاقات الهندية السعودية والتعاون على منصات دولية مثل الأمم المتحدة ومجموعة العشرين ومجلس التعاون الخليجي، بحسب البيان.

وأضافت الوزارة في البيان أن الوزيرين تبادلا وجهات النظر حول التطورات في أفغانستان وقضايا إقليمية أخرى.

وشكر جيشانكار المملكة العربية السعودية على دعمها للمجتمع الهندي من خلال جائحة فيروس ، ودعا الرياض إلى تخفيف القيود المفروضة على السفر من الهند.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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