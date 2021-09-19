الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-19

هيئة الشورى تحيل عددًا من الموضوعات على جدول أعمال المجلس

متابعات الخليج 365 - الرياض

عقدت الهيئة العامة بمجلس الشورى اليوم الأحد اجتماعها الرابع من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السلمي، وذلك بحضور مساعد رئيس المجلس الدكتورة حنان بنت عبد الرحيم الأحمدي، ومعالي الأمين العام للمجلس محمد بن داخل المطيري، ورؤساء اللجان المتخصصة في المجلس.

واستعرضت الهيئة العامة في اجتماعها الرابع الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها والمتضمنة عددًا من التقارير التي رفعتها اللجان المتخصصة، والتي اشتملت على تقارير أداء سنوية، ومشاريع أنظمة وعدد من مشاريع مذكرات التفاهم والتعاون، وذلك تمهيدًا لإحالتها إلى جدول أعمال المجلس لمناقشتها واتخاذ ما يراه بشأنها في إحدى الجلسات القادمة.

وقررت الهيئة العامة في الاجتماع إحالة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم للعام المالي 1441/1442هـ، وتقريرين من لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعام المالي 1441/1442هـ، والتقرير السنوي للمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة للعام المالي 1441/1442هـ.

المركز السعودي لكفاءة الطاقة

كما أحالت الهيئة العامة تقارير مقدمة من لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي للمركز السعودي لكفاءة الطاقة للعام المالي 1441/1442هـ، والتقرير السنوي لهيئة تنمية الصادرات السعودية للعام المالي 1441/1442هـ، والتقرير السنوي للمركز السعودي للأعمال الاقتصادية للعام المالي 1441/1442هـ، والتقرير السنوي لوزارة الاستثمار للعام المالي 1441/1442هـ، والتقرير السنوي للهيئة العامة للإحصاء للعام المالي 1441/1442هـ للمناقشة أمام المجلس.

مكتبة الملك فهد الوطنية

كما أحالت الهيئة تقارير مقدمة من لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقارير السنوية لمكتبة الملك فهد الوطنية، والهيئة العامة للترفيه، والهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع للعام المالي 1441/1442هـ، وتقارير مرفوعة من اللجنة المالية بشأن التقرير السنوي الهيئة العامة للجمارك (سابقًا)، للعام المالي 1441/1442هـ، والتقرير السنوي للمركز الوطني لإدارة الدين للعام المالي 1441/1442هـ، والتقرير السنوي للهيئة العامة للزكاة والدخل للعام المالي 1441/1442هـ.

كما وافقت الهيئة العامة بالمجلس على إحالة تقارير من لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقارير السنوية لوزارة النقل والخدمات اللوجستية، والهيئة العامة للموانئ، ومؤسسة البريد السعودي، والبرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات، والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، والهيئة العامة للطيران المدني خلال العام المالي 1441/1442هـ.

الهيئة السعودية للمدن الصناعية

كما تضمن اجتماع الهيئة العامة إحالة تقريري لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، وهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة للعام المالي 1441/1442هـ، لمناقشتها أمام مجلس الشورى

كما أقرت الهيئة خلال الاجتماع الرابع إحالة تقارير من لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقارير السنوية للمركز لتنمية الحياة الفطرية، والمركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة (استدامة)، وهيئة المساحة الجيولوجية السعودية للعام المالي 1441/1442هـ.

يذكر أن نظام مجلس الشورى وبناءً على مادته الحادية والعشرين تنص على أن يكون لمجلس الشورى هيئة عامة، تكوَّن من رئيس المجلس، ونائبه، ومساعده، ورؤساء لجان مجلس الشورى المتخصص.



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