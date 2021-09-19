هيئة الأوقاف توقّع اتفاقية لرفع إنتاجية جمعية خيرات 30 %

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

وقّعت الهيئة العامة للأوقاف اليوم الأحد 12 صفر 1443هـ اتفاقية منح مع جمعية خيرات لحفظ النعمة لمشروع “مبادرة قافلة خيرات”، بهدف رفع الطاقة الإنتاجية للجمعية بنسبة تتجاوز 30%، والحفاظ على فائض الطعام من خلال توزيع أكثر من 1,8 مليون وجبة ونشر ثقافة حفظ النعمة.

وقد تمت مراسم توقيع الاتفاقية في مقر الهيئة العامة للأوقاف بمدينة الرياض، ومثّل الهيئة في إبرام الاتفاقية نائب محافظ الهيئة العامة للأوقاف لقطاع المصارف والبرامج التنموية الأستاذ عبدالرحمن بن محمد العقيل، بينما مثّل جمعية خيرات لحفظ النعمة المشرف العام على الجمعية الأستاذ عبدالله بن عبيد السبيعي.

نقل فائض الطعام من جمعية خيرات

وتتضمن الاتفاقية التي تمتد إلى عام واحد شراء 4 مركبات وقفية لنقل فائض الطعام لصالح المستفيدين من الجمعية، ودعم تشغيل كامل مركبات الجمعية البالغة 13 مركبة بسائقين متفرغين، إضافة إلى التكفّل برواتب 17 من الموظفين والموظفات السعوديين لتعبئة وتغليف وتوصيل الوجبات وفق أفضل الممارسات الصحية التي تضمن وصول الوجبة للمستفيد بشكل لائق.

حفظ النعم وتوزيعها

وتأتي الاتفاقية المبرمة بين الطرفين امتدادًا للشراكة بينهما في تحقيق شروط الواقفين في حفظ النعم وتوزيعها على مستحقيها، حيث حققت الاتفاقية الماضية حفظ أكثر من مليونَي وجبة غذائية مع توزيعها للمستهدفين، لتكمل هذه الاتفاقية مشروع الحفظ والتوزيع ليبلغ المجموع قرابة 4 ملايين وجبة يتم توزيعها على المستفيدين.



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