السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يبحث مع المنسق الأممي للشؤون الإنسانية جهود دعم اليمنيين

شكرا لقرائتكم مركز الملك سلمان للإغاثة يبحث مع المنسق الأممي للشؤون الإنسانية جهود دعم اليمنيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - التقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة في مقر المركز بالرياض اليوم الأحد، منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن وليام ديفيد جريسلي.

وجرى خلال اللقاء بحث الوضع الإنساني في اليمن والجهود الإغاثية والإنسانية المبذولة لرفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق في ظل الأزمة الإنسانية الصعبة التي يمر بها.

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وأعرب جريلسي عن اعتزازه بالشراكة الاستراتيجية مع مركز الملك سلمان للإغاثة وتقديره لدور المركز المهم والبارز في اليمن، مشيدا بالآلية الاحترافية التي يعمل بها المركز في تقديم المساعدات وتنفيذ مختلف البرامج والمشاريع الإنسانية والإغاثية في دول العالم المحتاجة.