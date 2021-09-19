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أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، اليوم (الأحد)، بشدة إعدام مليشيا الحوثي 9 مدنيين، بينهم قاصر.
لفت "جوتيريس" إلى أن الإعدامات جاءت؛ نتيجة إجراءات قضائية لا يبدو أنها استوفت متطلبات المحاكمة العادلة، وفقاً لـ"رويترز".
وطالب الأمين العام الأطراف اليمنية بوقف العنف، والانخراط مع الأمم المتحدة بحسن نية ودون شروط مسبقة لإحياء الحوار السياسي من أجل إيجاد تسوية سلمية للنزاع تلبي تطلعات الشعب اليمني ومطالبه المشروعة.
19 سبتمبر 2021 - 12 صفر 1443 06:57 PM
"جوتيريس" لفت إلى افتقار المحاكمة للعدالةالأمم المتحدة تدين بشدة إعدام الحوثيين للمدنيين الـ9
أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، اليوم (الأحد)، بشدة إعدام مليشيا الحوثي 9 مدنيين، بينهم قاصر.
لفت "جوتيريس" إلى أن الإعدامات جاءت؛ نتيجة إجراءات قضائية لا يبدو أنها استوفت متطلبات المحاكمة العادلة، وفقاً لـ"رويترز".
وطالب الأمين العام الأطراف اليمنية بوقف العنف، والانخراط مع الأمم المتحدة بحسن نية ودون شروط مسبقة لإحياء الحوار السياسي من أجل إيجاد تسوية سلمية للنزاع تلبي تطلعات الشعب اليمني ومطالبه المشروعة.
، الأمم المتحدة تدين بشدة إعدام الحوثيين للمدنيين الـ9 ،
المصدر : الخليج 365
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