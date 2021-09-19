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أطلق المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي، وبحضور أمين المحافظة الدكتور أحمد القثامي، الركن التعريفي لمبادرة "توحيد ووحدة"، تحت شعار "مدارسنا خضراء".
وينفذ المبادرة إدارتا النشاط الطلابي للبنين والبنات "قسم النشاط الاجتماعي"، بمدارس الأندلس الأهلية والتي تأتي ضمن فعاليات اليوم الوطني 91، بالشراكة مع لجنة التنمية الاجتماعية بالقيم ومؤسسة العنود الخيرية، بحضور مساعد المدير العام للشؤون التعليمية "بنين"، ومدير إدارة النشاط الطلابي "بنين"، وعدد من مديري الإدارات.
وتأتي المبادرة تماشياً مع رؤية المملكة العربية السعودية، ورؤية ولي العهد في قيادة الحقبة الخضراء القادمة. وتهدف إلى غرس العديد من الشتلات الزراعية في محيط المدارس.
وأكد "اللهيبي" أهمية المبادرات وتفاعل الجهات الحكومية والأهلية مع المناسبات الوطنية، والتي تسهم في تعريف المواطنين والمقيمين بتاريخ المملكة من تطور ونقلات نوعية منذ تأسيسها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن -طيب الله ثراه- إلى هذا العهد الزاهر.
وأشاد بجهود إدارتي النشاط الطلابي للبنين والبنات للاستعداد الجيد لتنفيذ المبادرة.
كما قدّم شكره وتقديره للجنة التنمية الاجتماعية بالقيم ومؤسسة العنود الخيرية ومدارس الأندلس الأهلية على دعم هذه المبادرة، والتي تأتي متزامنة مع اليوم الوطني 91 للمملكة العربية السعودية.
يُذكر أن الإدارة العامة للتعليم في محافظة الطائف، قد أكملت كل استعداداتها للاحتفال باليوم الوطني 91 للمملكة العربية السعودية، تحت شعار "هي لنا دار"، بكل المدارس والروضات بالمحافظة والمكاتب التعليمية التابعة لها إدارياً، بهدف تعزيز قيم الانتماء والولاء للدين ثم المليك والوطن وترسيخ هذه القيم داخل المجتمع التعليمي.
19 سبتمبر 2021 - 12 صفر 1443 06:30 PM
تحت شعار "مدارسنا خضراء""تعليم الطائف" يُطلق الركن التعريفي لمبادرة "توحيد ووحدة"
أطلق المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي، وبحضور أمين المحافظة الدكتور أحمد القثامي، الركن التعريفي لمبادرة "توحيد ووحدة"، تحت شعار "مدارسنا خضراء".
وينفذ المبادرة إدارتا النشاط الطلابي للبنين والبنات "قسم النشاط الاجتماعي"، بمدارس الأندلس الأهلية والتي تأتي ضمن فعاليات اليوم الوطني 91، بالشراكة مع لجنة التنمية الاجتماعية بالقيم ومؤسسة العنود الخيرية، بحضور مساعد المدير العام للشؤون التعليمية "بنين"، ومدير إدارة النشاط الطلابي "بنين"، وعدد من مديري الإدارات.
وتأتي المبادرة تماشياً مع رؤية المملكة العربية السعودية، ورؤية ولي العهد في قيادة الحقبة الخضراء القادمة. وتهدف إلى غرس العديد من الشتلات الزراعية في محيط المدارس.
وأكد "اللهيبي" أهمية المبادرات وتفاعل الجهات الحكومية والأهلية مع المناسبات الوطنية، والتي تسهم في تعريف المواطنين والمقيمين بتاريخ المملكة من تطور ونقلات نوعية منذ تأسيسها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن -طيب الله ثراه- إلى هذا العهد الزاهر.
وأشاد بجهود إدارتي النشاط الطلابي للبنين والبنات للاستعداد الجيد لتنفيذ المبادرة.
كما قدّم شكره وتقديره للجنة التنمية الاجتماعية بالقيم ومؤسسة العنود الخيرية ومدارس الأندلس الأهلية على دعم هذه المبادرة، والتي تأتي متزامنة مع اليوم الوطني 91 للمملكة العربية السعودية.
يُذكر أن الإدارة العامة للتعليم في محافظة الطائف، قد أكملت كل استعداداتها للاحتفال باليوم الوطني 91 للمملكة العربية السعودية، تحت شعار "هي لنا دار"، بكل المدارس والروضات بالمحافظة والمكاتب التعليمية التابعة لها إدارياً، بهدف تعزيز قيم الانتماء والولاء للدين ثم المليك والوطن وترسيخ هذه القيم داخل المجتمع التعليمي.
، "تعليم الطائف" يُطلق الركن التعريفي لمبادرة "توحيد ووحدة" ،
المصدر : الخليج 365
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