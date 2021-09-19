، بعد ثلاثية الاتحاد أمس .. النصر يقيل مدربه اليوم ،

محمد بن مسعود - الدمام - قررت إدارة نادي النصر إنهاء التعاقد رسميًا مع مدرب الفريق الأول البرازيلي مانو مينيز، وذلك حسبما أعلن المركز الإعلامي بنادي النصر قبل قليل .

وكانت أنباء الإقالة قد سرت في الوسط الإعلامي بعد خسارة النصر أمس أمام الاتحاد 3/1 في ختام الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .