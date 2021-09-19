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بعد ثلاثية الاتحاد أمس .. النصر يقيل مدربه اليوم

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محمد بن مسعود - الدمام - قررت إدارة نادي النصر إنهاء التعاقد رسميًا مع مدرب الفريق الأول البرازيلي مانو مينيز، وذلك حسبما أعلن المركز الإعلامي بنادي النصر قبل قليل .

وكانت أنباء الإقالة قد سرت في الوسط الإعلامي بعد خسارة النصر أمس أمام الاتحاد 3/1 في ختام الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير للمحترفين .

19 سبتمبر 2021 - 12 صفر 1443 06:28 PM

بعد ثلاثية الاتحاد أمس .. النصر يقيل مدربه اليوم
أحمد سرور

قررت إدارة نادي النصر إنهاء التعاقد رسميًا مع مدرب الفريق الأول البرازيلي مانو مينيز، وذلك حسبما أعلن المركز الإعلامي بنادي النصر قبل قليل .

وكانت أنباء الإقالة قد سرت في الوسط الإعلامي بعد خسارة النصر أمس أمام الاتحاد 3/1 في ختام الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .

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، بعد ثلاثية الاتحاد أمس .. النصر يقيل مدربه اليوم ،
المصدر : الخليج 365

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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