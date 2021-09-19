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محمد بن مسعود - الدمام - قررت إدارة نادي النصر إنهاء التعاقد رسميًا مع مدرب الفريق الأول البرازيلي مانو مينيز، وذلك حسبما أعلن المركز الإعلامي بنادي النصر قبل قليل .
وكانت أنباء الإقالة قد سرت في الوسط الإعلامي بعد خسارة النصر أمس أمام الاتحاد 3/1 في ختام الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .
19 سبتمبر 2021 - 12 صفر 1443 06:28 PMبعد ثلاثية الاتحاد أمس .. النصر يقيل مدربه اليوم
قررت إدارة نادي النصر إنهاء التعاقد رسميًا مع مدرب الفريق الأول البرازيلي مانو مينيز، وذلك حسبما أعلن المركز الإعلامي بنادي النصر قبل قليل .
وكانت أنباء الإقالة قد سرت في الوسط الإعلامي بعد خسارة النصر أمس أمام الاتحاد 3/1 في ختام الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .
، بعد ثلاثية الاتحاد أمس .. النصر يقيل مدربه اليوم ،
المصدر : الخليج 365
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