، "تنمية البديع" تستعدّ للاحتفال باليوم الوطني بحزمة من البرامج ،

محمد بن مسعود - الدمام - منها مبادرة "شكرًا لما قدمت للوطن"

أنهت لجنة تنمية البديع في محافظة الأفلاج، استعدادها للاحتفال باليوم الوطني الـ91 بحزمة برامج متنوعة.

وأكد رئيس لجنة تنمية البديع، شنار عامر الشكرة، أن اللجنة أنهت استعدادها لمشاركة المجتمع هذه المناسبة الغالية "اليوم الوطني 91"، من خلال تنفيذ برامج اجتماعية ووطنية يشارك فيها كل أطياف المجتمع، بذكرى توحيد بلادنا الغالية؛ ومنها مبادرة "شكرًا لما قدمت للوطن"، يتم خلالها تكريم رجال الأمن المتقاعدين، وإعداد وإخراج أوبريت ذكرى الصمود.

وكذلك تكريم كبار السن المتطوعين في اليوم الوطني وكان لهم إسهامات في إنجاح البرامج، وتكريم صائغ كلمات أوبريت "ذكرى الصمود"، كذلك تخصيص "جدارية وطن" يعبر من خلالها الأهالي عن مشاعرهم بالاحتفال باليوم الوطني وتتيح لأفراد المجتمع التعبير عن فرحتهم بهذه المناسبة الغالية.