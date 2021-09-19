شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار رعدية.. «الأرصاد» يكشف الطقس على مناطق المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توقع المركز الوطني للأرصاد، أن تزداد فرص هطول الأمطار الرعدية على بعض مناطق المملكة، تصحب غالبة بزخات من البرد وتيارات هابطة شديدة السرعة (تصل سرعة الرياح معها إلى 50 كم/س) وتؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار.

وأوضح أنه يبدأ تأثيرها من يوم الإثنين إلى الجمعة بأمطار من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول على مناطق عسير في (أبها، خميس مشيط، محايل، المجاردة، رجال المع، بارق، تنومة، النماص، بلقرن، ظهران الجنوب، الحرجة، سراة عبيدة، البرك)، ومناطق جازان في (جازان، بیش، أبو عريش، الطوال، صامطة، فرسان، فيفا، العارضة، الداير، هروب، الخوبة، الحقو)، وكذلك الباحة (الباحة، بلجرشي، المندق، الحجرة، قلوة، المخواه، العقيق).

في حين يتوقع أن يمتد تأثيرها اعتبارا من يوم الثلاثاء إلى الجمعة لتشمل، مكة المكرمة في (الطائف، میسان، اضم، العرضيات بأمطار من متوسطة إلى غزيرة بينما تكون متوسطة على مكة المكرمة، بمناطق الجموم، الكامل، الليث، القنفذة، الخرمة، رنية، تربة، المويه)، فيما يتوقع أن تتأثر أجزاء من منطقة، المدينة المنورة، (المدينة المنورة، العيص، المهد، وادي الفرع) بأمطار متوسطة في مجملها وذلك يومي الأربعاء والخميس.

ولا يستبعد أن تتأثر أجزاء من منطقتي، نجران في مناطق (نجران، حبونا، بدر الجنوب)، والرياض في (وادي الدواسر، الأفلاج، لیلی) بتواجد السحب الرعدية الممطرة وتأثير الرياح الهابطة نشطة السرعة المثيرة للغبار يومي الإثنين والثلاثاء.