شكرا لقرائتكم خبر عن «القحطاني»: لا تنمية لأي دولة دون تمكين المرأة اجتماعيًا واقتصاديًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية الدكتور ناصر بن هتلان القحطاني أنه لا يمكن أن تكون هناك تنمية مستدامة لأي دولة دون تمكين المرأة اجتماعيًا واقتصاديًا، كما يتعذر ذلك دون تمتعها بالتمكين الصحي وحصولها على الخدمات الصحية الشاملة، كشرط أولي وأساسي لامتلاكها القدرة على الوصول لأنواع التمكين الأخرى التي تترابط بقوة مع بعضها البعض.

وقال القحطاني في كلمته أمام المنتدى العربي لصحة المرأة الذي تنظمه المنظمة العربية للتنمية الإدارية اليوم إن هناك الكثير من العوائق التي تحول دون التمكين الصحي للمرأة العربية، أهمها سياقات السياسة غير القادرة على توفير مقاربة متكاملة لتمكين صحة المرأة، كذلك نقص البنية التحتية والاستثمارات المناسبة التي تحد من الخيارات الصحية للمرأة، فضلاً عن الأعراف والمؤسسات الاجتماعية التي تسهم في إعاقة أو عرقلة الخيارات المتعلقة بالنساء.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية الدكتورة نيفين القباج من جهتها في كلمة مماثلة أن المرأة التي تتمتع بصحة جيدة ووعي تشارك في المجتمع وسوق العمل، عكس المرأة المُكَبّلة بالمرض والفقر، لافتة الانتباه إلى أن 35 % من نسب السرطان لدى النساء هو سرطان الثدي يليه سرطان الكبد بنسبة 14 %، وأن نسبة التعافي والنجاح في الشفاء تصل إلى 98 % أحيانًا إذا تم اكتشاف المرض مبكرًا، بينما يبلغ خطر الوفاة 9.3 %.