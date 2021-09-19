شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «نزاهة» يبحث سبل التعاون مع السفير العماني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة" الأستاذ مازن بن إبراهيم الكهموس، في مقر الهيئة اليوم، سفير سلطنة عمان لدى المملكة صاحب السمو السيد فيصل بن تركي بن محمود آل سعيد.

وجرى خلال الاستقبال بحث سبل التعاون المشترك بين المملكة وسلطنة عمان في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد.

واطّلع السفير العماني على أهم الإجراءات التي تقوم بها هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في مجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، فيما استمع معاليه إلى تجربة سلطنة عمان في ذات المجال.