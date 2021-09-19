شكرا لقرائتكم خبر عن «الشؤون الاجتماعية» بالشورى تناقش التقرير السنوي لهيئة الأوقاف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عقدت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، إحدى اللجان المتخصصة، بمجلس الشورى اجتماعًا افتراضيًا برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور واصل بن داود المذن، لمناقشة عددٍ من الموضوعات التي أحيلت إلى اللجنة من المجلس لمناقشتها وتقديم تقاريرها المتضمنة رأيها في الفترة القادمة.

وتضمن جدول أعمال الاجتماع الذي شارك فيه أعضاء المجلس أعضاء اللجنة مناقشة التقرير السنوي لوزارة الرياضة للعام المالي 1441/1442هـ، إضافة إلى مناقشةً إجابات الوزارة على ما ورد من استفسارات للجنة حيال ما تضمنه التقرير تمهيدًا لتقديم اللجنة لتقريرها متضمن توصياتها حيال التقرير إلى المجلس.

كما ناقشت اللجنة التقرير السنوي للصندوق الخيري الاجتماعي للعام المالي 1441/1442هـ، واستعرضت اللجنة إجابات الواردة من الصندوق على استفسارات اللجنة، كما بحثت وجهة نظرها بشأن ما أثير من ملحوظات وآراء لأعضاء المجلس بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للأوقاف للعام المالي 1441/1442هـ أثناء مناقشته في جلسة سابقة للمجلس، لتقديم ردها وتوصياتها في جلسة قادمة.

الجدير بالذكر أن لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب ضمن لجان المجلس المتخصصة والتي تناقش الموضوعات التي تحال إليها من المجلس وتقع في إطار اختصاصاتها، ويشمل ذلك دراسة التقارير السنوية للجهات الحكومية ومشاريع الأنظمة وتعديلها في نطاق اختصاص كل لجنة وإبداء رأيها حياله والرفع للمجلس بما توصلت إليه اللجنة.