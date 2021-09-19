محمد بن مسعود - الدمام - بمناسبة اليوم الوطني السعودي 91 وجه وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل بتسمية الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والجولة الثالثة من دوري يلو للدرجة الأولى بجولة #هي_لنا_دار بمناسبة اليوم الوطني السعودي 91. 19 سبتمبر 2021 - 12 صفر 1443 05:52 PM بمناسبة اليوم الوطني السعودي 91 تسمية الجولة السادسة من دوري المحترفين والثالثة من "دوري يلو" بجولة "هي لنا دار" تسمية الجولة السادسة من دوري المحترفين والثالثة من "دوري يلو" بجولة "هي لنا دار" وجه وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل بتسمية الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والجولة الثالثة من دوري يلو للدرجة الأولى بجولة #هي_لنا_دار بمناسبة اليوم الوطني السعودي 91. الكلمات المفتاحية ، تسمية الجولة السادسة من دوري المحترفين والثالثة من "دوري يلو" بجولة "هي لنا دار" ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

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