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محمد بن مسعود - الدمام - سجلت تونس 704 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، و17 حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس بلغ 699 ألفًا و928 إصابة، فيما ارتفع إجمالي حالات الوفيات 24 ألفًا و490 حالة.
لبنان
سجّلت لبنان 616 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 618278 إصابة.
وأفادت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن إجمالي عدد الوفيات ارتفع إلى 8236 حالة بعد تسجيل 4 حالات وفاة.
19 سبتمبر 2021 - 12 صفر 1443 05:18 PMكورونا في 24 ساعة.. تونس تسجّل 704 إصابات جديدة و616 في لبنان
سجلت تونس 704 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، و17 حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس بلغ 699 ألفًا و928 إصابة، فيما ارتفع إجمالي حالات الوفيات 24 ألفًا و490 حالة.
لبنان
سجّلت لبنان 616 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 618278 إصابة.
وأفادت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن إجمالي عدد الوفيات ارتفع إلى 8236 حالة بعد تسجيل 4 حالات وفاة.
، كورونا في 24 ساعة.. تونس تسجّل 704 إصابات جديدة و616 في لبنان ،
المصدر : الخليج 365
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