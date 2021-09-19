، وزير الخارجية العماني يبحث مع المبعوثين الأمريكي والأممي إنهاء الحرب في اليمن ،

محمد بن مسعود - الدمام - ناقشوا دخول المساعدات الإنسانية

بحث وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي، اليوم (الأحد)، في لقاء مع المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن تيموثي ليندركينج؛ آخر المستجدات والجهود المبذولة لإنهاء الحرب في اليمن.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية، أن "البوسعيدي" التقى أيضاً مبعوث الأمم المتحدة الجديد إلى اليمن هانس جروندبرج، وتبادل معه وجهات النظر بشأن المساعي المبذولة لتأمين وقف شامل ودائم لإطلاق النار من قبل جميع الأطراف.

وأضافت أن الوزير بحث مع المبعوث الأممي كذلك تسهيل انسياب المواد الإنسانية والدخول في عملية سياسية تحقق تطلعات الشعب اليمني نحو الأمن والاستقرار والوحدة الوطنية وإعادة البناء والإعمار.