، وزير الخارجية العماني يبحث مع المبعوثين الأمريكي والأممي إنهاء الحرب في اليمن ،

- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
بحث وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي، اليوم (الأحد)، في لقاء مع المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن تيموثي ليندركينج؛ آخر المستجدات والجهود المبذولة لإنهاء الحرب في اليمن.
وذكرت وكالة الأنباء العمانية، أن "البوسعيدي" التقى أيضاً مبعوث الأمم المتحدة الجديد إلى اليمن هانس جروندبرج، وتبادل معه وجهات النظر بشأن المساعي المبذولة لتأمين وقف شامل ودائم لإطلاق النار من قبل جميع الأطراف.
وأضافت أن الوزير بحث مع المبعوث الأممي كذلك تسهيل انسياب المواد الإنسانية والدخول في عملية سياسية تحقق تطلعات الشعب اليمني نحو الأمن والاستقرار والوحدة الوطنية وإعادة البناء والإعمار.
وزير الخارجية العماني يبحث مع المبعوثين الأمريكي والأممي إنهاء الحرب في اليمنصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-09-19
بحث وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي، اليوم (الأحد)، في لقاء مع المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن تيموثي ليندركينج؛ آخر المستجدات والجهود المبذولة لإنهاء الحرب في اليمن.
وذكرت وكالة الأنباء العمانية، أن "البوسعيدي" التقى أيضاً مبعوث الأمم المتحدة الجديد إلى اليمن هانس جروندبرج، وتبادل معه وجهات النظر بشأن المساعي المبذولة لتأمين وقف شامل ودائم لإطلاق النار من قبل جميع الأطراف.
وأضافت أن الوزير بحث مع المبعوث الأممي كذلك تسهيل انسياب المواد الإنسانية والدخول في عملية سياسية تحقق تطلعات الشعب اليمني نحو الأمن والاستقرار والوحدة الوطنية وإعادة البناء والإعمار.
19 سبتمبر 2021 - 12 صفر 1443
04:15 PM
ناقشوا دخول المساعدات الإنسانية
بحث وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي، اليوم (الأحد)، في لقاء مع المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن تيموثي ليندركينج؛ آخر المستجدات والجهود المبذولة لإنهاء الحرب في اليمن.
وذكرت وكالة الأنباء العمانية، أن "البوسعيدي" التقى أيضاً مبعوث الأمم المتحدة الجديد إلى اليمن هانس جروندبرج، وتبادل معه وجهات النظر بشأن المساعي المبذولة لتأمين وقف شامل ودائم لإطلاق النار من قبل جميع الأطراف.
وأضافت أن الوزير بحث مع المبعوث الأممي كذلك تسهيل انسياب المواد الإنسانية والدخول في عملية سياسية تحقق تطلعات الشعب اليمني نحو الأمن والاستقرار والوحدة الوطنية وإعادة البناء والإعمار.
، وزير الخارجية العماني يبحث مع المبعوثين الأمريكي والأممي إنهاء الحرب في اليمن ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اليمن اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية العماني يبحث مع المبعوثين الأمريكي والأممي إنهاء الحرب في اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.