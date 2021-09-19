شكرا لمتابعة خبر عن شاهد .. خريطة المملكة تُرسم بأنامل غواصين وفنانين تحت الماء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حرص غواصون على الاحتفاء باليوم الوطني الـ 91 على طريقتهم الخاصة من خلال رسم خريطة للمملكة، بمشاركة عدد من الفنانيين.

وذكر مدرب الغوص، ربحي سكيك، أن رسم هذه الخريطة جاء لرغبتهم في التعبير عن حبهم للوطن، وذلك بالتزامن مع اليوم الوطني للمملكة، الذي يأتي هذا العام تحت شعار " هي لنا دار"، وذلك بحسب ما ذكره في قناة "صباح العربية" المذاع على قناة "العربية".

وأضاف أن زميله "عبدالله الشريف"، اقترح هذه الفكرة خلال رحلة غوص، فيما أكد الأخير أن رسم هذه الخريطة جاء بجهود ذاتية بغرض تقديم شئ مميز للمملكة.