شكرا لمتابعة خبر عن أغرب إستشارة قانونية.. سيدة تتزوج "غني" لترفع عليه دعوى نفقة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تلقت القانونية غادة العيدي أغرب استشارة قانونية من "فتاة" ترغب في الزواج بـ "غني" من أجل أن ترفع عليه دعوى نفقة بعد ذلك.

ووجهت "السيدة" تساؤل للقانونية عبر حسابها على "سناب شات" قائلة: "بتزوج من غني عشان ينفق علي بس أقدر بعد الزواج أرفع دعوة نفقة مستقبلية ولا القضية لازم اتطلق ؟".

وردت "العيدي" متعجبة: "لا حول ولا قوة إلا بالله على النية.. عشان ترفعين دعوى نفقة ما تحتاجين تكونين مطلقة أو منفصلة".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تلك الاستشارة وأبدوا تعجبهم من نية "الفتاة" التي تخطط للزواج من "غنى" لأجل رفع دعوى نفقة.