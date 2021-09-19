شكرا لمتابعة خبر عن الصحة: الجرعة الواحدة والمناعة بعد الإصابة بكورونا لا تكفي للحماية من المتحورات (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور عبدالله العالي، أن الجرعة الواحدة والمناعة بعد الإصابة بفيروس كورونا لا تكفي للحماية من المتحورات.

ولفت، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، إلى أن 90% ممن هم في العناية المركزة لم يستكملوا جرعتي لقاح كورونا، لذا فمن تلقى جرعتي كورونا فسيكون بمأمن من مضاعفات الفيروس.

ودعا المتحدث الرسمي لوزارة الصحة إلى الاحتفال باليوم الوطني للمملكة 91، ولكن في إطار الإلتزام بالاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.