شكرا لمتابعة خبر عن "الداخلية": تسجيل 26050 مخالفة للإجراءات الاحترازية خلال أسبوع والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الحدود الشمالية (صدى):
أعلنت وزارة الداخلية أنه تم تسجيل 26050 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا (كوفيد - 19) خلال أسبوع.
وتم تسجيل هذه المخالفات من الفترة 5/2/1443هـ حتى 11/2/1443هـ، وجاءت وفقًا للتالي:
- الحدود الشمالية: 836
- الجوف: 1532
- تبوك 548
- حائل: 1957
- المدينة المنورة: 2310
- القصيم: 2184
- الشرقية: 3300
- الرياض: 9657
- مكة المكرمة: 2633
- الباحة: 350
- عسير: 371
- نجران: 103
- جازان: 269