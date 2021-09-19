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"الداخلية": تسجيل 26050 مخالفة للإجراءات الاحترازية خلال أسبوع

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الرياض - علي القحطاني - الحدود الشمالية (صدى):

أعلنت وزارة الداخلية أنه تم تسجيل 26050 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس (كوفيد - 19) خلال أسبوع.

وتم تسجيل هذه المخالفات من الفترة 5/2/1443هـ حتى 11/2/1443هـ، وجاءت وفقًا للتالي:

- الحدود الشمالية: 836

- الجوف: 1532

- تبوك 548

- حائل: 1957

- المدينة المنورة: 2310

- القصيم: 2184

- الشرقية: 3300

- الرياض: 9657

- مكة المكرمة: 2633

- الباحة: 350

- عسير: 371

- نجران: 103

- جازان: 269

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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