شكرا لمتابعة خبر عن "الداخلية": تسجيل 26050 مخالفة للإجراءات الاحترازية خلال أسبوع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الحدود الشمالية (صدى):

أعلنت وزارة الداخلية أنه تم تسجيل 26050 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا (كوفيد - 19) خلال أسبوع.

وتم تسجيل هذه المخالفات من الفترة 5/2/1443هـ حتى 11/2/1443هـ، وجاءت وفقًا للتالي:

- الحدود الشمالية: 836

- الجوف: 1532

- تبوك 548

- حائل: 1957

- المدينة المنورة: 2310

- القصيم: 2184

- الشرقية: 3300

- الرياض: 9657

- مكة المكرمة: 2633

- الباحة: 350

- عسير: 371

- نجران: 103

- جازان: 269