شكرا لمتابعة خبر عن "التجارة" توضح كيفية التأكد من حقيقة تخفيضات اليوم الوطني والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت وزارة التجارة والاستثمار أن تطبيق "تجاري" يتيح الاطلاع على كافة التخفيضات ومصداقيتها، وشددت الوزارة على مصداقية إعلانات تخفيضات اليوم الوطني.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين: "اليوم الوطني من المناسبات العظيمة التي تكثر فيها العروض والتخفيضات الموجهة للمتسهلك وترخص لها الوزارة الإلكترونية لذلك يجب التذكير ألا نجعل هذه التخفيضات سببًا للتزاحم وزيادة الحالات".

وأضاف: "لابد يدرك المستهلك ويعرف حقوقه عندما يتعامل مع التخفيضات فيجب على كل منشأة أن على ترخيض من وزارة التجارة وأن يبرزها في المتجر الإلكتروني أو في المحل ويجب أيضًا أن يوضح الخصم والسعر قبل وبعد التخيض والتأكد من صحته وليس وهمي بمسح الباكود الذي يكون بتطبيق بلاغ تجاري".