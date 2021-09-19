شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مختص: المشاهير من أهم مسببات حالات الطلاق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أوضح رئيس مركز تكوين الأسرة للتوفيق بين راغبي الزواج، فيصل الردادي، أسباب زيادة حالات الطلاق في الفترة الأخيرة.

وقال الردادي خلال حديثه في قناة " الإخبارية " السوشيال ميديا والمقارنات بالمشاهير من أهم مسببات حالات الطلاق حيث تقارن الزوجة زوجها بالمشاهير.

وأضاف : بعض النساء تقارن زوجها وتقارن نفسها بالآخرين فتطلب الطلاق، كما أنه لا يوجد خيارات، للشاب بأن يرتبط بشريكة الحياة لأن الناس الآن لاتعرف بعضها البعض.

وأكد على ضرورة أن يتجاوز الشاب أول 5 سنوات من الزواج، خاصة آول سنتين.