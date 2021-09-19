شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. استعدادات طائرات شركات الطيران في سماء جدة قبل انطلاق العروض الجوية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أظهرت ‏لقطات استعدادات طائرات شركات طيران ‎الخطوط السعودية و ‎طيران ناس و ‎طيران أديل في سماء مدينة جدة قبل انطلاق العروض الجوية والتي ستبدأ غدًا الاثنين.

وتتأهب وزارة الدفاع للمشاركة في احتفالات المملكة بمناسبة اليوم الوطني الـ 91 من خلال تنفيذ عروضٍ جوية بمشاركة عديدٍ من تشكيلات القوات الجوية الملكية السعودية.

وتبدأ العروض غدا في جدة وتشارك في العروض طائرات K3-MRTT، الطائرات المقاتلة المطلية، وفريق الصقور، وطائرات مقاتلة للتشكيل 91.