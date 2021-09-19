شكرا لمتابعة خبر عن الغذاء والدواء تكشف عن شروط واجب توفرها في "بطاقة تعريف منتجات التجميل" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء أن ‏البطاقة التعريفية على منتجات التجميل توضع إما باللغة العربية أو الإنجليزية، على عكس التحذيرات والمعلومات المهمة لمستخدم المنتج فيجب وضعها باللغتين.

وقالت الدكتورة بيان الغريبي أخصائي السلامة الدوائية أن البطاقة التعريفية يجب أن تشتمل على اسم المنتج والعلامة التجارية ووظيفة المنتج وطريقة استخدامه وبلد المنشأ لابد أن يكون واضحا والمقر القانوني للصانع أو المورد ، مكان التخزين كمية المنتج في العبوة تاريخ الانتاج قائمة مكونات المنتج وصلاحية المنتج

وأضافت الاخصائية أنه عند ظهور أي أعراض لابد من التوقف عن استخدام العلاج واستشارة الطبيب المختص ، والابلاغ عن طريق مركز الاتصال الموحد 19999 أو عن طريق منصة تيقظ.