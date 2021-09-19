أخبار السعودية.. تحصين 90% من الطلاب.. وشروط دعم ريف للمتقاعدين

الرياض - محمد عبدالله - ترصد «صحيفة عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم الأحد، الموافق 19 سبتمبر 2021م منها: شروط دعم ريف للمتقاعدين، وتحصين 90% من الطلاب مع بدء الدراسة.

4 خطوات لتجديد رخصة سيارة عليها مخالفات

حدَّد المرور السعودي الخطوات المطلوبة لتجديد رخصة السيارة في حالة وجود مخالفات على مالكها.

شروط حصول المتقاعدين على دعم ريف

أوضح برنامج ريف عددا من الشروط لحصول المتقاعدين على دعم ريف الحكومي، وكذلك الباحثين عن عمل وكل سعودي وسعودية متفرغين لعملهم في الأنشطة الزراعية المدعومة.

تحصين 90% من الطلاب مع بدء الدراسة

حققت وزارة التعليم خمسة مستهدفات رئيسية مع بداية العام الدراسي الجديد، تضمّنت رفع نسبة التحصين بين منسوبيها، وانتظام العملية التعليمية حضوريًا مع تطبيق الإجراءات الاحترازية.

ملايين الطلاب يؤدون اختبارات تعزيز المهارات

أعلنت وزارة التعليم، اختتام اختبارات تعزيز المهارات التي تم تطبيقها هذا العام، وللمرة الأولى من خلال منصة الاختبارات المركزية، وذلك لمدة أسبوعين حضورياً وعن بُعد.

شرطة مكة تضبط شخصًا اعتدى على آخر بإطلاق النار عليه

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن الجهات الأمنية قبضت على مواطن في العقد الثالث من العمر، اعتدى على مواطن آخر بإطلاق النار عليه في أحد الأحياء السكنية بمحافظة جدة، نتيجة خلاف سابق بينهما، ما نتج عنه إصابته - حالته الصحية مستقرة - وجرى ضبط السلاح المستخدم وإيقاف الجاني واستكمال الإجراءات النظامية الأولية وإحالته لفرع النيابة العامة.

الصحة تتفاعل مع واقعة «إهمال» بأحد المستشفيات العامة

تفاعلت وزارة الصحة، اليوم الأحد، مع بلاغ وردها موثق بالصور عن واقعة إهمال في أحد المستشفيات العامة.

أمانة جدة تعتمد فعاليات اليوم الوطني 91

في إطار الاستعدادات لاحتفالات اليوم الوطني السعودي 91 والذي تنطلق فعالياته في السادس عشر من شهر صفر، الموافق الثالث والعشرين من سبتمبر الجاري تحت شعار (هي لنا دار).

قصة أول رحلة موثقة لعبور الربع الخالي قبل 91 عامًا

كشف مبارك بن كلوت، حفيد الشيخ صالح بن كلوت، تفاصيل أول رحلة موثقة لجده برفقة مستكشف يريطاني، والتي عبر خلالها الربع الخالي قبل 91 عامًا، والتي استمرت نحو شهرين حتى وصل إلى الدوحة.

مصادرة طنين من الخضراوات والفواكه بمسفلة مكة

صادرت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة ببلدية المسفلة الفرعية (طنين) من الخضراوات والفواكه المتنوعة خلال حملة ميدانية على (الباعة الجائلين) في سوق النكَّاسة العشوائي بمكة المكرمة، بمساندة إدارة الضبط الإداري بشرطة العاصمة المقدسة، ومشاركة الإدارة العامة للنظافة.

الحيزان يتوقع المناطق المتأثر بالرياح والأمطار وطقس وسط النهار

توقَّع الباحث في الطقس والمناخ، نزيه الحيزان، أن يكون طقس وسط النهار حارا بشكل عام مع تفاوت درجات الحرارة بين الشمال والوسط والشرق والغرب.

حالة وفاة و8 إصابات بحادث انقلاب مركبة بطريق «الطائف – الرياض»

أسفر حادث انقلاب مركبة بطريق «الطائف – الرياض»، عن حالة وفاة و8 إصابات.

ممارسات غير أخلاقية تظهر بمواقع التواصل مع قرب اليوم الوطني 91

سلطت قناة «الإخبارية» الضوء على بعض الممارسات غير الأخلاقية، التي تظهر على مواقع التواصل الاجتماعي مع قرب اليوم لوطني الـ91 للمملكة.

رابط الاستعلام عن نتائج القبول بكلية الملك خالد العسكرية

أعلنت لجنة القبول والتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية بوزارة الحرس الوطني عن نتائج القبول النهائي لحملة الشهادة الجامعية.

بالفيديو.. شخص يعتدي على قائد مركبة ويحاول تحطيمها

أظهر مقطع فيديو متداول، شخصًا يعتدي بالسبّ على قائد سيارة «جيمس» ويحاول الاشتباك معه.

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