الصحة تشدد على نصيحتين خلال احتفالات اليوم الوطني

الرياض - محمد عبدالله - أكدت وزارة الصحة، أهمية استكمال التحصين بجرعتي لقاح فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية خلال الاحتفال بفعاليات اليوم الوطني الـ91.

وأضاف المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبد العالي، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بشأن مستجدات مواجهة فيروس كورونا، أن جميع مناطق المملكة تشهد تسارعا في نسب التطعيم.

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل 70 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية ليصل بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 546549 حالة.

وبلغ عدد حالات التعافي الجديدة 81 حالة ليكون إجمالي عدد حالات التعافي 535531 حالة تعاف جديدة، فيما تم تسجيل 5 حالات وفاة ليكون إجمالي عدد حالات الوفيات 8661 حالة وفاة.