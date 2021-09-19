الفريق العمرو يرأس وفد وزارة الدفاع للمعرض الدولي لمعدات الدفاع والأمن ببريطانيا

الرياض - محمد عبدالله - رأس قائد قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي الفريق الركن مزيد بن سليمان العمرو، وفد وزارة الدفاع للمعرض الدولي لمعدات الدفاع والأمن (2021م) بالمملكة المتحدة في مركز اكسيل للمعارض شرق لندن.

وتجوّل الفريق العمرو عند وصوله مقر المعرض في أرجائه وأجنحته المختلفة، كما زار جناح الهيئة العامة للصناعات العسكرية والشركة السعودية للصناعات العسكرية (سامي) مطلعًا على فرص نقل وتوطين التقنية في مجال الصناعات العسكرية ضمن رؤية المملكة. (2030)

من جهة أخرى حضر الفريق العمرو حفل الغداء الذي أقامه الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبد العزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة بحضور وزير الدفاع البريطاني بين والاس, وعدد من المسؤولين في وزارة الدفاع البريطانية, والمستشار العسكري لسمو وزير الدفاع , والملحق العسكري السعودي لدى المملكة المتحدة وجمهورية إيرلندا.

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