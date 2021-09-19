طبيبة تنقطع عن العمل عاما كاملا وتتقاضى رواتبها.. و«الموارد البشرية» ترفض عودتها

الرياض - محمد عبدالله - رفضت وزارة الموارد البشرية، طلب إدارة الشؤون الصحية بالطائف، لعودة طبيبة انقطعت عن العمل لمدة عام، فيما كانت تتقاضى راتبها كاملا خلال تلك الفترة.

وقررت وزارة الصحة، مقاضاة الطبيبة أمام المحكمة المختصة، وإلزامها بإعادة كامل المبلغ الذي تقاضته خلال فترة الغياب ويبلغ 300 ألف ريال.

كانت الإدارة القانونية بصحة الطائف، أجرت تحقيقا في واقعة تقاضي طبيبة بصحة الطائف رواتبها لعام كامل، برغم انقطاعها عن العمل، وقررت إعادتها إلى وظيفتها.

وقالت صحة الطائف، إن قرارها يأتي بعدما تبين أن سبب الانقطاع كان لظروف صحية مع جهل الطبيبة باللوائح المعمول بها، ونظرا لحاجة العمل لخدمات المذكورة، مع إعادة جميع المبالغ التي تحصلت عليها دون وجه حق، وأخذ التعهدات اللازمة عليها بعدم تكرار ذلك مستقبلا.

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