بالفيديو.. شروط حصول المتقاعدين على دعم ريف

الرياض - محمد عبدالله - أوضح برنامج ريف عددا من الشروط لحصول المتقاعدين على دعم ريف الحكومي، وكذلك الباحثين عن عمل وكل سعودي وسعودية متفرغين لعملهم في الأنشطة الزراعية المدعومة.

شروط دعم ريف للمتقاعدين

وأوضح برنامج ريف عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أن هناك عددا من الشروط لحصول المتقاعدين على دعم ريف تتمثل فيما يلي:

1-ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عاما.

2-ألا يتجاوز مجموع الدخل الشهري للمتقدم عن 9000 ريال.

3-ألا يتجاوز مجموع أعداد برامج الدعم المالي المباشر المستفاد منها عن ثلاثة برامج.

4-ألا يتجاوز إجمالي مبلغ الدعم المباشر 54 ألف ريال سنويا لكافة البرامج.

5-تقديم ما يثبت الأهلية لمزاولة المهنة ووثائق معتبرة لدى البرنامج.

6-الالتزام بتطبيق جميع الاشتراطات الصحية والفنية التي يعتمدها البرنامج.

7-أن يكون للمتقدم حساب بنكي نشط باسمه ومسجلا في المنصة الإلكترونية.

8-استكمال البيانات الشخصية والفنية من خلال المنصة المخصصة لذلك.

9-رفع الطلب على المنصة الإلكترونية بعد استيفاء الشروط.

10-حصول الأسر المتقدمة على وثيقة العمل الحر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وأكد برنامج ريف أن التسجيل في البرنامج مفتوح على مدار الساعة للمتقاعدين عبر هذا الرابط «اضغط هنا»، لافتا إلى أن يجب على المستفيد تسجيل بياناته بنفسه ولا يجعل أحدا يسجل بياناته بدلا منه.

آلية التسجيل في منصة ريف

وأوضحت منصة ريف، آلية وطريقة وكيفية القيام بالتسجيل على دعم الريف الخاص بالأسر المنتجة، وذلك من خلال القيام باتباع الخطوات التالية:

- قم بالدخول على منصة ريف وذلك من خلال الضغ على الرابط التالي «من هنا».

- من القائمة، اختر طلب الدعم.

- املأ كل البيانات الشخصية المطلوب إدخالها.

- انقر على كلمة تسجيل.

- قم بإدخال الحساب المصرفي التابع لك.

- اختر أحد البرامج الثلاث الذي يقدمه دعم الريف.

- أدخل رمز التحقق لكي يتم إرسال رسالة تأكيدية على أنك الشخص الذي قام بالتقدم في الوقت الحالي.

- اضغط على أيقونة حفظ، وبعد ذلك يمكنك الاستعلام من آن إلى آخر عن نتيجة حصولك على الدعم الشهري.

ويمكن التواصل مع خدمة العملاء عبر الرقم المجاني 19930 من الساعة 8 صباحًا إلى 4 مساءً، وكذلك مع دعم الريف عبر @reef01234.

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