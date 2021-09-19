تعرف على جدول احتفال القوات الجوية باليوم الوطني

الرياض - محمد عبدالله - تتألق القوات الجوية الملكية بتحليق أبطالها في سماء 8 مدن بالمملكة بمناسبة اليوم الوطني الـ91.

ووفق الجدول الزمني لعروض الطيران المقررة تتم العروض يوم غد الإثنين في جدة والطائف، والخميس 23 سبتم في الرياض وأبها وتبوك، والجمعة 24 سبتمر في الباحة، والسبت 25 سبتمر، في الخبر والجبيل، وفق الحساب الرسمي لوزارة الدفاع عبر «تويتر».

تشارك في العروض مجموعة طائرات مطلية بعدد من التشكيلات المختلفة، وذلك ضمن احتفالات المملكة باليوم الوطني الـ 91 بشعار «هي لنا دار».

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