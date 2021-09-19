السفارة السعودية في الكويت تعلن موعد إجازة العيد الوطني الـ91

الرياض - محمد عبدالله - مع اقتراب الاحتفال باليوم الوطني الـ91، أعلنت السفارة السعودية في الكويت، يوم الخميس الموافق 23 سبتمبر 2021م سيكون يوم إجازة رسمية.

وهنّأت السفارة السعودية في الكويت عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة المواطنين باليوم الوطني الـ91، مشيرة إلى أن استئناف العمل سيكون يوم الأحد 26 سبتمبر 2021.

هوية اليوم الوطني الـ91

وكانت الهيئة العامة للترفيه كشفت عن هوية الاحتفال باليوم الوطني الـ91، والذي حمل شعار «هي لنا دار»، ويأتي ذلك تزامنًا مع استعداد الهيئة الإعلان عن خارطة فاعليات واحتفالات وعروض وحفلات إحياء هذه الذكرى في جميع أنحاء المملكة.

ودشَّنت الهيئة الموقع الرسمي والخاص لليوم الوطني السعودي الـ91، ليصبح منصة وطنية لجميع الجهات الحكومية والخاصة، في تحقيق التكامل وتوحيد الهوية.

ومن خلال الموقع الخاص بالهوية يمكن تحميل ملفات الهوية وهي صور القادة، وشعار اليوم الوطني، هوية اليوم الوطني، كتيب اليوم الوطني، زينة اليوم الوطني.

وتتضمن المنصة أيضاً الأغاني الوطنية التي يمكن الاستماع لها من خلال تطبيق الصوتيات "ساوندكلاوند"، ومن ضمن الأغاني أغنية فوق السحاب، وأغنية موعدنا 2030، وأغنية ونعم.

وتوفر المنصة نماذج خاصة بالهوية الوطنية الجديدة للشركات والجهات الحكومية وهي، نموذج دفاتر، نموذج، بلوفرات، وقبعات وكروت هدايا وأغلفة الجوال، وغيرها المزيد من النماذج الخاصة بالهوية الوطنية.

شعار اليوم الوطني الـ91

وعبر موقعها الإلكتروني، أوضحت هيئة الترفيه أنه تم تصميم العناصر الأساسية لشعار اليوم الوطني السعودي الـ91 من المشاريع التنموية التي أطقتها القيادة الرشيدة برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، في إطار تحقيق رؤية المملكة 2030.

وأوضحت الترفيه، أن الشعار اللفظي لهوية اليوم الوطني الـ91 مستلهم من وصف القصائد والأغاني الشعبية للوطن بالدار، والمقصود به ليس البيت فقط، وإنما الاستشعار بما تقدمه المملكة العربية السعودية لتكون «لنا دار»، خاصة بعد دخول العالم المنحدر الصعب مع جائحة كورونا .

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