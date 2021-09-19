أمير جازان بالنيابة يرعى اتفاقية تفاهم بين الجامعة والدفاع المدني

الرياض - محمد عبدالله - رعى الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة اليوم بمكتبه بالإمارة، مراسم توقيع مذكرة التفاهم بين جامعة جازان ويمثلها رئيس الجامعة الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، ومديرية الدفاع المدني بالمنطقة ويمثلها مدير عام الدفاع المدني بجازان اللواء الدكتور عبدالله بن عايض الشهري.

واكد أمير جــازان بالنيابة أهمية دور الجامعة والدفاع المدني في دعم عدة مجالات اجتماعية وتنموية، وذلك من خلال تنفيذ العديد من البرامج الموجهة لخدمة المجتمع، وتبني المبادرات الهادفة التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن.

وأوضح رئيس الجامعة د.مرعي القحطاني أن مذكرة التفاهم تأتي سعياً من الجامعة لترسيخ دورها المجتمعي، وتأكيداً على رسالتها الهادفة في خدمة التنمية بالمنطقة، مبيناً أن اتفاقية الجامعة مع المديرية العامة للدفاع المدني تركز على تقديم عدد من المبادرات في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك بين الطرفين، وعقد الدورات المشتركة في كافة المجالات التي تخدم الطرفين، إلى جانب تنفيذ الدراسات والبحوث والاستشارات العلمية لرفع كفاءة الأداء وتقييم وتقويم الأعمال للوصول الى التميز المؤسسي، وتعزيز ريادة الأعمال والإبداع ودعم المبادرات في كافة المجالات و تفعيل المنصات الإعلامية والمواقع الإلكترونية لنشر المواد التوعوية والعلمية الهادفة التي تخدم رسالة وأهداف الطرفين، وتعزيز الثقافة التطوعية لدى المجتمع عموما ومجتمع الجامعة خاصة.

وأشار مدير عام الدفاع المدني اللواء د.عبدالله الشهري الى أهمية توقيع اتفاقية التفاهم مع الجامعة في عدد من المجالات التي تخدم المجتمع اهمها ترسيخ مفهوم السلامة وإجراءاتها لتصبح سلوكاً ومنهج حياة، والذي ينعكس بدوره على ارتقاء الوعي الوقائي لدى المجتمع وبالتالي يحقق سلامة الارواح والحفاظ على الممتلكات والمكتسبات الوطنية.

وثمن أمير منطقة جازان بالنيابة في ختام توقيع مذكرة التفاهم، الجهود التي يبذلها منسوبو وطلبة جامعة جازان ومديرية الدفاع المدني ومنها توقيع هذه الاتفاقيات وتنفيذ البرامج الهادفة لخدمة أبناء وبنات المنطقة والمملكة بوجه عام.

مشدداً على ضرورة التعاون الدائم بين مختلف الجهات الخدمية والأمنية لتقديم كل ما يعود بالنفع والخير والفائدة على الجميع.