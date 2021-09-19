«مساند» توضح عقوبة عدم التزام مكتب الاستقدام بتنفيذ قرار المخالفة

الرياض - محمد عبدالله - حددت منصة "مساند" المختصة بخدمات استقدام العمالة المنزلية بشكل متكامل، عقوبة عدم التزام مكتب الاستقدام بقرار المخالفة الصادرة بحقه.

وأوضح الحساب الرسمي لخدمات العمالة المنزلية "مساند"، على "تويتر"، أن مكتب الاستقدام يمنح مهلة 10 أيام عمل لتنفيذ القرار الصادر بحقه، وفي حال عدم التنفيذ يتم إيقافه.

وتؤكد منصة "مساند" مواصلة عملها على تطوير سوق الاستقدام وتوفير خدمات متعددة لتحسين وتسهيل جودة الخدمات المقدمة للأفراد، وحل الشكاوى والخلافات التي قد تحدث بين أطراف التعاقد، إضافة إلى ضمان حقوقهم.

اقرأ أيضا:

منصة "مساند" تسحب تراخيص 4 مكاتب استقدام مخالفة وتسيّل ضمانها المالي