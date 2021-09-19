جامعة نورة تبرم مذكرة تعاون مع هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة

وقعت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، مذكرة تعاون، مع هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، بحضور رئيسة جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، الدكتورة إيناس بنت سليمان العيسى، والرئيس التنفيذي للهيئة، الدكتور هشام بن محمد الحيدري، اليوم الأحد 19 سبتمبر 2021، في مقر الجامعة.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين في مجالات التعليم والتدريب والبحوث والاستشارات وفقاً للأنظمة المنظمة لذلك.

تمثلت مجالات التعاون بين الطرفين في زيادة تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من برامج التعليم التي تقدمها جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، وتهيئة قاعات ومرافق الجامعة لتوائم اشتراطات إمكانية وصول الطالبات من الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير البيانات والمعلومات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة في الجهات الحكومية وغيرها.

واتفق الطرفان على التعاون في مجال تصميم البرامج التدريبة والبحوث والدراسات الاستشارية التي تُعنى بالأشخاص ذوي الإعاقة، وتحديد احتياج سوق العمل من الموظفين ذوي الإعاقة، مع التعاون في مجال التوعية المقدمة لهم من جميع القطاعات بشكل متجدد، بالإضافة إلى التعاون في رفع نسبة مؤشر مشاركة المرأة السعودية من ذوي الإعاقة في التنمية من خلال المرصد الوطني للمرأة.

وتأتي هذه المذكرة انطلاقا إلى دعم كفاءة التعليم والتدريب، من أجل تعزيز التكامل بين قطاعات الدولة وتحقيقا لأهداف رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020، حيث تمت بلورة مجموعة من الأهداف والمجالات التي يمكن أن يسهم الطرفات في دعمها من خلال مرافقها والشراكات المتنوعة.