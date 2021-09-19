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رفع 3562 سيارة تالفة من شوارع مكة

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الدمام - شريف احمد - أزالت أمانة العاصمة المقدسة 3562 سيارة، من شوارع وميادين مكة المكرمة ضمن أعمال إزالة التشوه البصري.

وتم إزالة 533 سيارة في نطاق بلدية الشرائع، و 553 سيارة في نطاق بلدية المعابدة، و 127 سيارة في نطاق بلدية الغزة، و 243 سيارة في نطاق بلدية العمرة، و 114 سيارة في نطاق بلدية أجياد، و 345 سيارة في نطاق بلدية المسفلة، و 516 سيارة في نطاق بلدية السوقية، و 339 سيارة في نطاق بلدية العزيزية، و 127 سيارة في نطاق بلدية جنوب مكة، و 224 سيارة في نطاق بلدية العتيبية، و 300 سيارة في نطاق بلدية بحرة، و 112 سيارة في نطاق بلدية الجموم، و 18 سيارة في نطاق بلدية مدركة، و 11 سيارة في نطاق بلدية عسفان.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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