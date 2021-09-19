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نائب أمير الشرقية: التعليم يحظى باهتمام القيادة لمواكبة التطورات العالمية

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-19

نائب أمير الشرقية: التعليم يحظى باهتمام القيادة لمواكبة التطورات العالمية

خلال استقباله رئيس جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

متابعات الخليج 365 - الشرقية

أكد صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية بأن التعليم في المملكة يحظى باهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز ولي العهد الأمين “حفظهما الله”، من خلال الحرص على تنوع التخصصات وشمولها على مجالات تقنية ونوعية ومواكبة للتطورات العالمية وهذا ما تضمنته رؤية الوطن 2030 التي أصبحنا نرى نتائجها على أرض الواقع ولله الحمد.

جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه بديوان الإمارة اليوم الأحد معالي الدكتور عبدالله بن محمد الربيش رئيس جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل.

نائب أمير الشرقية: التعليم يحظى باهتمام القيادة لمواكبة التطورات العالمية - متابعات الخليج 365

سير العملية التعليمية

واطلع سمو نائب أمير المنطقة على سير العملية التعليمية في الجامعة وأشاد سموه بالإجراءات الاحترازية التي اتخذت للحد من انتشار فيروس مؤكدًا بأن المنطقة الشرقية تعد من أكثر المناطق التي حصل سكانها على اللقاح ولله الحمد وهو مقدمة لعودة الحياة لطبيعتها إن شاء الله بالتزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتوجيهات الصادرة من الجهات الصحية.

ورفع الربيش شكره لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية على دعمه للجامعة واهتمامه بمخرجات العلمية التعليمية مما كان له الأثر البالغ في تميز الجامعة ومخرجاتها.

نائب أمير الشرقية: التعليم يحظى باهتمام القيادة لمواكبة التطورات العالمية - متابعات الخليج 365
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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